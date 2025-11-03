El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora avanza en el juicio contra el ginecólogo Diego Clementi, acusado de “abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiterada” y otros delitos graves contra al menos, 14 pacientes en el Centro Médico de la Mujer de Burzaco, durante unos seis años.

En la etapa de testimonios, la abogada de la querella, Claudia Perugino, se mostró firme y optimista con el desarrollo del proceso, destacando la solidez de las denuncias de las víctimas. En dialogo con Brown On Line, subrayó la coincidencia de los relatos de mujeres que no se conocían entre sí, un hecho que desmonta la estrategia defensiva.

“El juicio se está dando tal como esperamos, la contundencia de los testimonios de las víctimas y sobre todo la concordancia habida cuenta que es un grupo de mujeres que no se conocían y algunas ni se conocen, una vive en el exterior. Echando por tierra la versión del imputado de que son un grupo de personas que se juntaron para generarle daño, esto queda desterrado”, afirmó.

La abogada hizo hincapié en el contexto agravante en que ocurrieron los 14 ataques sexuales por los que Clementi está procesado (cometidos entre 2017 y 2022). “Los abusos ocurrieron en el contexto de la consulta ginecológica, en una situación de poder y subordinación en la que nos encontramos médicos y pacientes. El agravamiento de esta causa y abusos están dados por el contexto en el que tuvieron lugar, la consulta ginecológica. Los testimonios coinciden en un modus operandi”, detalló.

La abogada denuncio además un grave panorama de intimidación y revictimización fuera del tribunal, que involucra a la familia del imputado. “Tenemos que dividir lo que pasa dentro de la audiencia y en la calle. En la calle suceden una serie de agresiones hacia las víctimas, sus familias y allegados. La esposa que además es jueza agredió con una cartera a una persona, lo que requirió la intervención de la fuerza pública,” denunció Perugino.

La abogada añadió que este accionar incluye ataques directos contra ella misma: “En la calle son insultos, agravios, pintadas que hacen en los paredones, algunas con mi nombre aludiendo a cuestiones graves.”

En este contexto de presión, la querella enfatizó el motor de las sobrevivientes para seguir adelante con el proceso: “Lo quiero dejar en claro: No las mueve un interés económico, las mueve un requerimiento de justicia. Les ha sido duro encontrarse con esto cada vez que concurren a Tribunales”, remarcó Perugino que con Carlos Zimerman llevan adelante el patrocinio legal ad honorem de las denunciantes.

Un punto que genera especial indignación es el hecho de que el ginecólogo, aunque fue apartado del Hospital Evita de Lanús, continúa ejerciendo en su clínica privada. “Las víctimas denunciaron que sigue atendiendo y el Consejo Médico no tomó ninguna decisión, sigue atendiendo y concurre atribunal con un ambo médico”, aseveró la abogada.

Como sigue el juicio

Tras la declaración de las víctimas y sus testigos terapéuticos, el juicio continua esta semana. «Este miércoles y viernes declaran terapeutas y peritos. Tras ello declaran los testigos del imputado, de la defensa, y después los alegatos. No tenemos fechas, pero creemos que antes de fin de año están dadas las condiciones para que la justicia le otorgue a Clementi una condena ejemplificadora, para que la sociedad tenga una señal clara de la violencia por motivos de género”, manifestó Perugino.

En la cuenta de Instagram “Hasta acá, Doc. Alerta Clementi”, las mujeres denunciantes dan a conocer novedades de la causa.