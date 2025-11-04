Las diferentes propuestas de ventas del productor al consumidor ya tienen su cronograma listo para el mes de noviembre. El mercado de cercanía «Brown ahorra», que atiende de 9 a 14 en la estación de Claypole (Av. 17 de Octubre y Nazca) estará disponible para los vecinos los lunes 10 y 17 de noviembre, los miércoles 5, 12, 19 y 26 de noviembre en la estación Burzaco (Ricardo Rojas y Pellegrini) y los viernes 7, 14 y 28 de este mes.

El Mercado Multiplicar atenderá de 9.30 a 14 en el Instituto Municipal de Economía Social (IMES) – Cruz del Sur 1271, esquina Uruguay, de Burzaco, los viernes 7, 14 y 28 de noviembre. Se pueden encontrar verduras agroecológicas, frutas de estación, plantas y flores, con 40% de ahorro con Cuenta DNI (consultar tope semanal).

La feria de productores locales, un clásico de Adrogué, estará cada viernes en la Plaza Cerretti, de 10 a 14 y todos los sábados en la Granja Educativa Municipal, Av. Juan B. Justo 1000, de Ministro Rivadavia, de 10 a 16.

Por su parte, los mercados bonaerenses se instalarán los jueves, de 9 a 14, en la dársenas de Pellegrini y Rojas (estación de Burzaco, lado Este) y todos los martes de noviembre de 9 a 14, en la estación de Longchamps Este.