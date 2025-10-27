Un tremendo choque ocurrió en la noche del domingo en Longchamps y dejó como saldo de cuatro personas heridas.

«Tres personas que circulaban en una moto y otra ocupante de una de las dos camionetas utilitarias protagonizaron un choque, sufrieron lesiones de diferente consideración», dijeron los bomberos.

El siniestro vial se registró ayer en el cruce de las calles Alvear y Malvinas Argentinas, de Longchamps. Intervinieron personal de ambulancias municipal y Bomberos Almirante Brown, en las tareas de auxilio y prevención, con apoyo de efectivos policiales de la jurisdicción.

(Prensa Bomberos)