El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anunció un paro general de 24 horas que afecta a las plantas de Bridgestone (Llavallol, partido de Lomas de Zamora), FATE (San Fernando) y Pirelli (Merlo), intensificando el conflicto que mantiene con las patronales por las negociaciones paritarias.

La medida de fuerza comenzó este miércoles a las 14 y se extenderá hasta el mismo horario del jueves. Además, los trabajadores realizarán una concentración frente a la sede de FATE, en Blanco Encalada 3003, Victoria. “El paro es por las paritarias y contra la rebaja salarial que intentan imponer las empresas, aprovechando la política del Gobierno que fomenta las importaciones y la relocalización de inversiones”, expresó el gremio conducido por Alejandro Crespo en un comunicado.

Cabe recordar que, semanas atrás, Crespo presentó una nota a la vicepresidenta Victoria Villarruel para denunciar las medidas económicas del Ejecutivo, a las que atribuye la caída de salarios, despidos y la competencia desleal derivada de la apertura indiscriminada de importaciones.