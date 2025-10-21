El Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis de Almirante Brown anuncia un nuevo y extenso Operativo Gratuito de Zoonosis y Castraciones en la localidad de Glew. El operativo se llevará a cabo hasta el viernes en la institución Sol y Luna, Rosario 1628 esquina Los Cipreses, Glew.

La registración de los animales comenzará a las 7:30 hs. y se realizará por orden de llegada. Es indispensable que la persona se presente a esa hora con el animal que será intervenido.

La jornada brindará la oportunidad a los vecinos de esterilizar a sus mascotas de forma gratuita.

Requisitos y recomendaciones:

Ayuno Obligatorio: Los perros, perras, gatos y gatas deben tener un ayuno de 12 horas de líquidos y sólidos antes de la cirugía. Esta medida es esencial para evitar complicaciones durante la anestesia.

Este operativo busca promover la tenencia responsable y controlar la población animal, contribuyendo a la salud pública y el bienestar de las mascotas.