Un concejal de La Libertad Avanza fue detenido en San Vicente acusado de realizar disparos durante una discusión con su pareja. Se trata de Ignacio Contreras, quien en septiembre fue electo para ocupar dicho cargo desde diciembre de este año en la mencionada localidad.

La detención de Contreras ocurrió en la jornada del domingo cuando personal de comando de patrullas de San Vicente acudió hasta el campo “Mi Viejo”, ubicado sobre camino Once Boca, por un conflicto.

Según se relató, se habrían escuchado al menos dos detonaciones de arma de fuego dentro de la vivienda, motivo por el cual los agentes fueron hasta el lugar y allí se entrevistaron con Agustina Jiménez, de 24 años, quien manifestó haber mantenido una discusión con su pareja y que el mismo habría efectuado disparos dentro de la propiedad.

Al realizar una inspección en el lugar, el parte policial enviado a la agencia Noticias Argentinas describe que en el baño de la planta baja hallaron un arma de fuego calibre 9 mm, vainas servidas, como así también desorden general.

Mantenida la comunicación con la UFI de turno, a cargo de la fiscal Karina Guyot, se dispuso la aprehensión del concejal y se ordenó la presencia de peritos en el lugar y el posterior secuestro de los elementos hallados.

Respecto a la joven, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia de este distrito a fines de recepcionarle declaración en la causa caratulada como amenazas agravadas.