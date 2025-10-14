El Tribunal Único de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora sentenció a 12 años de prisión al último de los acusados por el crimen de Uma Aguilera, luego de que lo encontraran responsable del robo que terminó con la niña de 9 años asesinada el 22 de enero de 2024 en Villa Centenario. Tal como lo habían adelantado las autoridades, la sentencia se conoció a través de un juicio abreviado, en el que el joven de 19 años reconoció su participación.

Se trata de Guillermo “Paraguayo” Romero Molinas, el menor implicado en el crimen de Uma Aguilera, la niña asesinada durante un intento de robo en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora. Estaba acusado de participar en el robo y posterior muerte de Uma Aguilera.

El ataque se produjo en plena vía pública, cuando la familia salía de su casa cerca de las 9 de la mañana. Mientras Uma y su papá —un custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich— aguardaban en un Ford Ka a María Eugenia, fueron interceptados por los delincuentes. En el afán de escapar de la situación, el padre aceleró el vehículo, pero un disparo ejecutado impactó en la menor, lo que generó consecuencias fatales casi de inmediato. Los delincuentes se dieron a la fuga en el Toyota Corolla en el que habían arribado.

“Teníamos la esperanza que le dieran lugar al pedido de 15 años solicitado por el fiscal y por nosotros”, lamentó María Eugenia, madre de la víctima. El culpable tenía 17 años al momento del crimen cometido el 22 de enero de 2024 en perjuicio de la hija de un custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En este sentido, Romero Molinas fue sometido a un juicio abreviado tras la recomendación del abogado de la familia y el fiscal del caso.

A mediados de junio, Ariel Acuña Vega, Axel Emiliano “Pelusa” Rojas y Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas fueron sentenciados a prisión perpetua por el delito de robo calificado por el empleo de arma de fuego y por ser cometido al lugar poblado y en banda, agravado por la participación en el hecho de un menor de 18 años. En tanto, Nahuel Santiago Coman recibió una pena de cinco años de prisión por ser partícipe secundario del robo calificado por el empleo de arma de fuego y allí los jueces ordenaron su inmediata detención.