En Lomas de Zamora, Alexis Rodríguez, un adolescente de 17 años, murió de un disparo en la cabeza durante la tarde del domingo en el barrio Parque Barón, cuando fue sorprendido por dos personas que se trasladaban en moto.

Según los primeros datos de la investigación, el crimen ocurrió mientras Alexis charlaba con un amigo en la puerta de una vivienda. Los agresores llegaron y le reclamaron al joven con el que estaba una dosis de cocaína, con la que supuestamente se había quedado. Al isntante, abrieron fuego.

El amigo de Alexis logró correr hacia el interior de la casa y se salvó sin sufrir heridas. Alexis el adolescente quedó a la vista y recibió un tiro mortal. Murió antes de que llegaran los servicios de emergencia.

Los agresores escaparon en la motocicleta por las calles internas de Parque Barón. Con el correr de las horas, la Policía detuvo a un menor de 17 años identificado como J. R., sospechado de participar del ataque.

La causa quedó a cargo de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil 6 de Lomas de Zamora, que continúa con la investigación para dar con el segundo implicado y esclarecer el móvil del crimen.