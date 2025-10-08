El sábado 18 de octubre vecinos de Almirante Brown podrán vivir una «Noche de Museos y Espacios Patrimoniales» con entrada libre y gratuita, ofreciendo una oportunidad perfecta para redescubrir la riqueza histórica y artística del distrito.

El evento, que se extenderá durante la tarde y noche, permitirá un recorrido excepcional por los principales centros culturales de Almirante Brown, con una agenda repleta de visitas guiadas, muestras, charlas, proyecciones y actividades artísticas pensadas para toda la familia y amigos.

Los espacios participantes, ubicados en Adrogué, Burzaco y Glew, abrirán sus puertas con propuestas específicas en distintos horarios:

En Adrogué

Casa Borges (Plaza Brown 301): Podrás visitarla de 16 a 21 HS . Las visitas guiadas se realizan por orden de llegada.

Podrás visitarla de . Las visitas guiadas se realizan por orden de llegada. Museo Malvinas, Soberanía y Memoria (Obispo Colombres 1710): Recorre el museo de 16 a 21 HS . Se ofrecerán visitas guiadas y la proyección del documental «Lección Malvinas» a las 17 y 19 HS .

Recorre el museo de . Se ofrecerán visitas guiadas y la proyección del documental «Lección Malvinas» a las . Edificio Histórico La Cucaracha (Diagonal Brown 1386): Las visitas guiadas por orden de llegada serán de 16 a 21 HS .

Las visitas guiadas por orden de llegada serán de . El Chifladoseo (Segurola 1152): Un espacio para conocer de 16 a 22 HS . Habrá visitas guiadas y la proyección de «Rarezas de Los Tres Chiflados» a las 21:30 HS .

Un espacio para conocer de . Habrá visitas guiadas y la proyección de «Rarezas de Los Tres Chiflados» a las . MACAB – Museo de Arte Contemporáneo de Alte. Brown (Esteban Adrogué 1224): Abrirá sus puertas de 19 a 21 HS con visitas guiadas y la Muestra de Artes Visuales: «Contemporáneo».

Abrirá sus puertas de con visitas guiadas y la Muestra de Artes Visuales: «Contemporáneo». Castelforte – Asociación Nativos de Brown (Rosales 1521): De 18 a 22 HS, con visitas guiadas al Museo (los túneles no estarán habilitados). Además, se dictará la Charla: «Historia sobre el por qué de los pueblos de Alte. Brown» a cargo de Oscar Rincon, a las 18 y 21 HS.

En Burzaco

Museo Claudio León Sempere (Cristóbal Colón 581): De 16 a 20 HS, con visitas guiadas, la muestra de artes visuales «Octubre mes del grabado en Brown» y una jornada de estampación.

En Glew

Museo de Cerámica Toscana “Cosimo Manigrasso” (J.B Alberdi 356): Podés visitarlo de 17 a 20 HS con visitas guiadas cada 1 hora.

La Volanta de Soldi (Vicente López y Planes 138): La jornada será de 18 a 22 HS con múltiples actividades: Agrupación Folklórica, exposiciones de trabajos de concursos de manchas y serigrafías, exhibición de la Volanta original del Maestro Raúl Soldi, visita guiada por la fotogalería y la proyección del Video de Raúl Soldi.

El evento es una invitación del Instituto de las Culturas y «Descubrí Brown» para toda la comunidad a sumergirse en la historia, el arte y la identidad local.