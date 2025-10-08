Del 10 al 12 de octubre, San Vicente será escenario de la Fiesta Provincial de la Mozzarella, uno de los eventos más importantes del calendario bonaerense. El predio de la vieja estación albergará una vez más a la muestra multisectorial con foco en la economía local y que pone en valor el potencial turístico de la región.

Durante las jornadas los vecinos y visitantes podrán disfrutar de shows musicales en vivo, actividades recreativas, exhibiciones productivas y propuestas gastronómicas que ponen en valor el trabajo local y la identidad sanvicentina.

Como cada año, se realizará en el predio Ferial Vieja Estación, y cuenta con la organización del Club Argentino de Servicios de San Vicente (CAS), con el apoyo de la Municipalidad de San Vicente. La entrada es libre y gratuita.

El viernes 10 abrirá con clases y demostraciones de baile, como el taller de zumba “Jessi Fitness Dance” y el grupo Pop Latino Infantil. Más tarde, subirán al escenario Néstor García, Demo Vintage, Vientos del Sur, Antonio Ledesma Grupo y Ale Shift, cerrando la jornada con Facundo Sandoval, Engualichados y Encendidos.

El sábado 11 ofrecerá una programación diversa con la participación de Ecos de mi Tierra, Miguel Gerace, MFlow Dance Academy, Altos de Monte Grande, Alma Azul, Las Moreras, Korgue, Pietra, Jonatan Nitto, Demian Risso y su Banda, y el cierre musical de Adestiempo.

El domingo 12 coronará la fiesta con una tarde repleta de artistas locales y regionales: Coronel Brock, Walter Saade, Willy Franco, Andrea Verde, Sin Remedio, Perdiste la Cabeza, Viaje Roma, Enfermos Bohemios, Viejos Secuaces, Iniciativa, Con Clase y el gran cierre a cargo de Cumbia Sabrosa.

También comercios e industrias de la región podrán ofrecer sus productos y servicios a los miles de visitantes que se darán cita en avenida Sarmiento, entre Amoretti y Walsh, en San Vicente y se elegirá la mejor mozzarella, a cargo del público que participe de la muestra, a lo largo del Camino de la Mozzarella, un sector especial reservado para las fábricas de este producto.