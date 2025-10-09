La partida del DT de Boca, Miguel Ángel Russo, unió al fútbol argentino en una pena honda y un adiós para despedir a un hombre que dejó una huella imborrable en Lanús, el lugar donde había nacido hace 69 años el técnico fallecido ayer. Con el Granate ascendió a Primera División. Russo ganó campeonatos con Lanús, Estudiantes, Vélez, Rosario Central, Millonarios y Boca y fue un luchador y un ejemplo de perseverancia. Desde 2017 padecía cáncer de próstata.

había nacido en Lanús y dejó una huella imborrable en el Granate, al que dirigió en dos etapas, desde 1989 hasta 1994 y otro período que abarcó desde 1999 hasta 2001. Pero también era un habitué por las calles de Lomas de Zamora donde acudía a Café París (España y Gorriti) para “tomarse un momento de tranquilidad”. Allí pedía un café, medio vaso de whisky y un plato con cinco aceitunas. El bar era el refugio de Russo.

Russo integra la no muy extensa lista de futbolistas que jugaron toda su carrera para el mismo club. Entre su debut el 30 de noviembre de 1975 y su retiro el 15 de junio de 1988, “Miguelo” vistió la camiseta pincharrata en 432 oportunidades, lo que lo convirtió en el tercer jugador con más partidos en la historia de la institución platense.

Boca Juniors, el club que dirigió hasta sus últimos días, se sumó a la despedida de la leyenda Xeneize con un conmovedor mensaje: “El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!“.

Después de tantos años de vestir la camiseta del León, Russo tuvo un revoltoso y finalmente feliz paso por Lanús como entrenador: ascendió en 1990, perdió la categoría la temporada siguiente y la volvió a recuperar para que el Granate se quedara definitivamente en Primera desde 1992. De ese modo se erigió en bandera del club de su ciudad natal.

Su debut con la camiseta de Argentina ocurrió el 10 de agosto de 1983 en un empate en dos tantos ante Ecuador en Quito, en la primera presentación en aquella edición de la Copa América. Formó parte del plantel en los complejos años 1984 y 1985, donde el equipo jugó bien en pocas ocasiones. Quizás la excepción haya sido la gira por Europa de agosto/septiembre del ’84, donde Miguel dijo presente en los tres partidos: Suiza, Bélgica y Alemania. Al año siguiente disputó 5 de los 6 encuentros por las eliminatorias, faltando solo en el último, el de la agónica clasificación ante Perú en cancha de River. El 14 de noviembre del 85, vistió por última vez la camiseta celeste y blanca. Una lesión lo dejó sin chances de ir al Mundial de México 1986.

Los clubes en los cuales dirigió y dejó una marca, como Rosario Central, San Lorenzo, Universidad de Chile, lo despidieron con cariño y con dolor y con profundo respeto los clubes que no había dirigido. Se fue una gloria del fútbol y es preciso hacer un minuto de silencio.