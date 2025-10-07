Los choferes de la las líneas 500 y 383 iniciaron hoy un cese total de actividades hasta tanto la empresa no cumpla con el pago de los haberes correspondientes al meses de septiembre, que adeuda al fía de hoy.

La medida de fuerza se hizo efectiva desde las 00 de este martes 7 de octubre y abarcó también las empresas El Nuevo Halcón (línea 148) junto a San Juan Bautista (líneas 500 y 383). La medida fue confirmada por los propios trabajadores, quienes reclaman el cumplimiento de los salarios atrasados, y también por la empresa, que lo dio a conocer en sus redes sociales.

Por su parte, los empleados de la empresa San Juan Bautista anunciaron además una movilización hacia la empresa M.O.Q.S.A, con el objetivo de exigir el pago correspondiente y visibilizar la situación que atraviesan. Las líneas que no prestan servicio son: 148, 383, 500, 502, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513.