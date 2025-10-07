El Municipio de Almirante Brown en un trabajo articulado con la Provincia de Buenos Aires instalaron un puente sobre la Ruta N°4, en Burzaco, para optimizar la circulación peatonal y la seguridad vial de los vecinos de la zona.

En efecto, la nueva pasarela ubicada sobre la traza a la altura de las calles Amenedo y Vallejos beneficiará a los estudiantes de diferentes instituciones ubicadas en las inmediaciones, entre ellas, el Jardín de Infantes N° 952 y la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), así como a peatones locales, trabajadores y residentes de barrios linderos, reduciendo riesgos viales en una arteria de alto tránsito.

Es para destacar que el cruce, una gran estructura de hormigón, cuenta con una altura de 5,30 metros, superando la que posee el Viaducto “Papa Francisco” -cuyo gálibo es de 5,10 metros-, lo que permite una óptima circulación de rodados de gran porte. El mismo incluye, además, descansos intermedios y accesibilidad por rampas, iluminación y barandas de seguridad.

El último fin de semana se realizó un gran operativo para la instalación del puente, y se prevé que en las próximas semanas quede finalmente habilitado. El cruce podrá ser utilizado por los estudiantes de las instituciones ubicadas en las inmediaciones, por trabajadores y los vecinos de la zona.