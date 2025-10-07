La Cámara de Industriales Panaderos de la provincia de Buenos Aires (CIPAN) anunció que el precio del pan aumentó un 12% desde este lunes 6 de octubre en las panaderías bonaerenses. La medida se debe al incremento en los insumos y el costo de los alquileres de los comercios.

El precio sugerido del kilo de pan se ubica entre $2.800 y $3.000 en los barrios, y entre $3.000 y $4.000 en las zonas céntricas, según los costos de producción de cada panadería. Cada local podrá ajustar sus precios de acuerdo con su propia estructura de costos.

El aumento incidirá no solo en el precio del pan, sino en todos productos panificados, incluidos facturas, panes especiales, bollería y masas preparadas.

Martín Pinto, directivo de CIPAN, explicó que el aumento se debe a las constantes subas en el precio de la harina, que registró un alza del 12% en las últimas semanas, y de otras materias primas e insumos esenciales para la actividad.

En ese sentido, otro de los motivos que generaron el incremento es el aumento desmedido del precio los alquileres, ya sea de forma trimestral o semestral, ante la falta de una ley que regule el sector y proteja a los inquilinos. “La situación se volvió crítica también por el tema de los alquileres”, remarcó. “Tras la derogación de la ley de alquileres por el Gobierno nacional, muchos colegas tuvieron que renovar sus contratos con ajustes cada dos meses, e incluso mensuales en algunos casos”, añadió en un comunicado difundido a la prensa. Pinto sostuvo que las condiciones actuales hacen “insostenible” continuar con los negocios sin actualizar los precios.

Según la consultora especializada en macroeconomía y política, LCG, en la tercera semana de septiembre la inflación en “productos de panificación, cereales y pastas” fue del 5,2%. Si bien en la semana posterior, bajó 0,3%, en los primeros días de octubre volvió a incrementarse un 3,2%.