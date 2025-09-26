En el marco del triple femicidio de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, la agrupación feminista «Ni Una Menos» convocó a una marcha este fin de semana para pedir justicia por las jóvenes que llevara la consiga «No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios».

La marcha por el triple femicidio de Florencio Varela será este sábado 27 de septiembre a las 16h. Se convoca en Plaza de Mayo y, desde allí, se marchará hacia el Congreso de la Nación, lugar que será el epicentro del reclamo.

Bajo el lema de «Ninguna vida es descartable», el colectivo feminista llamó a los ciudadanos a reclamar al Estado, a las autoridades nacionales, diputados y senadores por este brutal asesinato, pero también por las mujeres que siguen matando a lo largo de la Argentina, teniendo en cuenta que en Argentina se registra un femicidio cada 35 horas, de acuerdo al colectivo Ahora que Si Nos Ven.

El observatorio de violencia de género «Ahora sí que nos ven», declarado de Interés por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, también marchará al Congreso. En su publicación en redes sociales, sostuvieron: «Justicia por Morena, Brenda y Lara. Todas las vidas importan».

El hallazgo de los cuerpos descuartizados de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, ocurrido este miércoles a la madrugadaen una vivienda de Florencio Varela, puso en evidencia la brutalidad de un crimen que, según los primeros resultados de las autopsias, lleva la marca de una organización vinculada al narcotráfico.

Por el triple crimen, hasta el momento hay cuatro detenidos. Dos mujeres, de 28 y 19 años, y dos hombres, de 25 y 18 años.

El principal sospechoso, Miguel Ángel Villanueva Silva, de nacionalidad peruana, y su pareja, Iara Daniela Ibarra, fueron imputados por homicidio calificado con concurso premeditado de dos o más personas, cometido con alevosía, ensañamiento y violencia de género. Con esta calificación, los asesinatos son oficialmente considerados femicidios, lo que implica que, de ser encontrados culpables, podrían recibir prisión perpetua.

El cambio de fiscal y las nuevas medidas buscan avanzar en el esclarecimiento de una de las investigaciones más complejas y conmocionantes del conurbano bonaerense en los últimos años.