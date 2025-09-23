En Almirante Brown vuelve la segunda edición de Bomberos Brown Corre, una carrera que tiene como objetivo principal la recaudación de fondos para los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y que puedan continuar su tarea social en la comunidad. Tendrá lugar el domingo 9 de noviembre a las 8 am en la Plaza Brown.

El evento contará con dos distancias, 3K y 7K, y las categorías de participación incluyen General, Familiar, Atletismo Asistido y Bomberos. La inscripción a la carrera contribuye directamente a la adquisición de equipamiento y al mantenimiento de la institución.

Además de la competencia, se han programado diversas actividades para la jornada, como una demostración de brigadas (K9/altura), una exposición de un camión escalante y una feria del plato organizada por la escuela de cadetes.

La premiación se realizará para los primeros puestos de cada categoría. Las personas que deseen colaborar sin participar en la carrera pueden comunicarse directamente con los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown.

Tarifas de Inscripción:

7K CON REMERA: $21.000 ($20.000 de inscripción + $1.000 de costo de servicio)

$21.000 ($20.000 de inscripción + $1.000 de costo de servicio) 7K SIN REMERA: $17.000 ($16.000 + $1.000 de costo de servicio)

$17.000 ($16.000 + $1.000 de costo de servicio) 3K CON REMERA: $18.000 ($17.000 + $1.000 de costo de servicio)

$18.000 ($17.000 + $1.000 de costo de servicio) 3K SIN REMERA: $14.000 ($13.000 + $1.000 de costo de servicio)

También se ofrecen categorías especiales para Bomberos con Estructural y Personas con Discapacidad/Atletismo Asistido. La participación en cualquiera de estas modalidades tiene un impacto directo en el apoyo a la labor de los bomberos del distrito.