Para viajar en el Roca fue un día miércoles. Es que los trenes circulan con demoras generalizadas en los servicios, por una medida gremial de La Fraternidad por al cual las formaciones circulan a 30 km/h. A eso se sumó un desperfecto en Burzaco que obligó a los pasajeros a abrir las puertas del tren y caminar por las vías. Debieron tomar colectivos para llegar a Temperley y abordar otros servicios hasta Plaza Constitución.

Según se supo, alguien activó el freno de emergencia de una formación y el tren se detuvo entre las estaciones de Burzaco y Adrogué. Y ante esta acción se interrumpió el servicio del ramal. «Nadie te dice nada . La gente abriendo manualmente las puertas y caminando por las vías entre Burzaco y Adrogué . Los muchachos tranqui en la cabina. Hermoso miércoles», posteó un usuario de Twitter llamado Nico López.

La sorpresiva medida, impulsada por el gremio La Fraternidad y que durará 24 horas, agrupa a los maquinistas e impacta de lleno en la rutina de miles de pasajeros que dependen de las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. EL reclamo es por falta de inversión y por una recomposición salarial que lleva adelante el gremio de Omar Maturano.

El origen de la protesta radica en la falta de avances en las negociaciones paritarias y en una serie de reclamos que, de acuerdo con los trabajadores, permanecen sin respuesta. La Fraternidad denunció la ausencia de una propuesta superadora en las discusiones salariales, así como deficiencias en el servicio de la ART, al que calificaron de “deplorable e insuficiente”.

Por su parte, desde la empresa Trenes Argentinos informaron que por “esta medida se ven perjudicados más de un millón de pasajeros que utilizan los trenes cada día para trasladarse a sus trabajos o regresar a sus hogares”.