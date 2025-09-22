El municipio de Almirante Brown lanzó una nueva iniciativa gastronómica: la «Ruta Hamburguesera». Con el objetivo de fomentar el consumo local y dinamizar la actividad de los comercios del distrito, esta propuesta ofrece cada miércoles una atractiva promoción de 2×1 en hamburguesas con queso para disfrutar en familia.

La ruta incluye una amplia selección de 15 hamburgueserías distribuidas en varias localidades del partido, como Adrogué, Longchamps, Burzaco y Rafael Calzada. Entre los locales adheridos se encuentran nombres conocidos como Ruka, Nico’s Burger y Guernica, en Adrogué y Longchamps, así como otros establecimientos como Locos por la Birra y Don Vito, que se suman a la iniciativa para atraer a los amantes de las hamburguesas.

La promoción busca incentivar a los vecinos a explorar la oferta gastronómica del partido, aprovechando un descuento significativo en uno de los platos más populares. Con esta medida, el gobierno local refuerza su apoyo a los comerciantes, ofreciéndoles una plataforma para aumentar su visibilidad y clientela.

A continuación, la lista completa de las hamburgueserías que forman parte de la «Ruta Hamburguesera»:

Adrogué: Ruka, Guernica, Baum, Danke, Burgalovers, Locos por la Birra, Hamburga, Öl Tack, Rox Club y El Rincón.

Longchamps: Nico's Burger, Andy's Frites y Brooklyn.

Burzaco: Don Vito.

Rafael Calzada: Aldorado.

La iniciativa, que ya se ha promocionado a través de las redes sociales del municipio, invita a los vecinos a disfrutar de una hamburguesa de calidad y a conocer la diversidad de opciones que ofrece el partido de Almirante Brown.