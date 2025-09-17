El jueves 18 de septiembre de 9 a 12 se realizará el tercer encuentro del Curso “Ambiente y huerta agroecológica comunitaria” en Guernica, partido de Presidente Perón. La jornada estará a cargo de la Técnica en Gestión Ambiental Urbana Laura Ferreira y la Ingeniera Agrónoma Verónica Mautone, y abordará la temática “Siembra en almácigo, plantines de temporada y sustrato orgánico”. Será en la Huerta Comunitaria «Somos Sur», calle 114 nro. 2895, entre Miguel Cané y Almafuerte, de Guernica.

Participarán estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Agroecología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (FCA-UNLZ) junto con la comunidad vecinal de Guernica.

Este curso forma parte de un esfuerzo coordinado entre políticas públicas provinciales y universitarias que convierten al distrito de Presidente Perón en un centro de desarrollo para la agroecología y la agricultura familiar. En el segundo encuentro se abordó la biotransformación de los residuos orgánicos a través del compostaje.

Las propuestas buscan potenciar la sostenibilidad, la formación de profesionales y el empoderamiento de productores locales, promoviendo el intercambio de saberes y el fortalecimiento del comercio de cercanía, en iniciativas que refuerzan el compromiso con un modelo de producción alimentaria más sano y justo.

El curso se implementa en el marco de los proyectos de Extensión Universitaria Lomas XT (Resolución N° 1207) de la FCA-UNLZ, impulsado por la Cátedra Libre de Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria; y del Proyecto Colectivo “Territorialización de la Agroecología”, del Programa Provincial Desarrollo Rural Bonaerense del Ministerio de Desarrollo Agrario.