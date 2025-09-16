El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió a responderle al presidente Javier Milei luego de la cadena nacional en la cual presentó el Presupuesto 2025/2026 durante el cual dijo una frase que recordó a Mauricio Macri el 1 de marzo de 2018: «Lo peor ya pasó». «La gente votó el 7 de septiembre para que corrijan el rumbo», analizó Kicillof en un reportaje brindado ayer por la noche en el canal LN+. Y sumó: «Milei viene mintiendo hace rato

«El camino es arduo pero el rumbo en el correcto. No aflojemos. Hagamos que todo este esfuerzo que haga la pena», dijo Milei en cadena nacional en ocasión de la presentación del Presupuesto que el FMI exige sea votado por el Congreso Nacional, a los fines de darle legitimidad en un contexto de derrota

Dentro de los anuncios de Milei se destacan para el 2026 un envío de $4,8 billones fijo a universidades nacionales, un aumento de 5% en jubilaciones, en salud 17% y 8% en educación, las tres por encima de la inflación. Al mismo tiempo, anunció que «habiendo realizado las auditorias pertinentes», se realizará un aumento del 5% del monto percibido por personas con capacidad, también por encima de la inflación.

«Lo que le pasa a Milei es que nos viene mintiendo hace mucho. Lo de recuperarse como una V corta, por ejemplo, hizo ese chiste como pedo de buzo, dijo. Lo que se ve es que después de la devaluación hay una caída dramática que todavía persiste que se manifiesta en la caída de la actividad económica, la paralización de la obra pública, la economía está mucho peor, y lejos de haber rebotado, lo que tenemos desde marzo de este año es que dejó de rebotar y empezó a caer«, señaló el gobernador bonaerense este lunes en diálogo con Carlos Pagni en Odisea Argentina (LN+).

Kicillof sostuvo que «el problema de Milei es que vendió espejitos de colores en la campaña» y explicó: «Dijo que iba a hacer una política novedosa, porque iba a haber un ajuste y que solo sería para la casta. El ajuste es para los jubilados, los argentinos, las provincias».

«Dijo que iba a dolarizar… mentira… que iba a gobernar con distintas personas… está el mismo staff o buena parte del que estuvo en el gobierno de Macri. ‘Con los mismos de siempre no vamos a hacer algo distinto’, había dicho… bueno es él y los de siempre. Viene repitiendo lo mismo», cuestionó.

El funcionario insistió en que «son los argumentos que viene exponiendo desde el comienzo» y, a modo de chicana, lo calificó como «disco rayado».