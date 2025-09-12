El Club Atlético Temperley lamentó el fallecimiento de Luis Romano, conocido como «El Tano», un socio vitalicio que se convirtió en un pilar fundamental para la institución al hipotecar su casa para salvar al club durante su quiebra.

«El Tano fue un entrañable y reconocido miembro de nuestra institución e integrante de una de las cinco familias que puso su casa en garantía para que el Gasolero vuelva a la vida y reabra sus puertas», expresó el club en un comunicado oficial. Romano, junto a las familias Ahualli, Allende, Colas y Pecorelli, formó parte de un grupo de hinchas que, con un gesto de inmensa nobleza, arriesgaron sus propiedades para evitar la desaparición de la entidad en uno de los momentos más críticos de su historia.

En honor a su legado, un sector de la platea principal del Estadio Alfredo Beranger lleva su nombre. Hace apenas un mes, Romano había sido homenajeado por la actual comisión directiva en reconocimiento a su valiosa contribución.

Como señal de duelo, el Club Temperley declaró siete días de luto, por lo que sus instalaciones permanecerán cerradas desde este jueves a las 17:00 hasta el próximo viernes 12 de septiembre a la misma hora.