El sábado 13 de septiembre se llevará a cabo el evento «Longchamps A Cielo Abierto», una propuesta innovadora que transformará la Av. Hipólito Yrigoyen, entre Manuel Belgrano y Lagos, en un vibrante corredor gastronómico y cultural. El evento, que comenzará a las 20:00 horas, promete una noche repleta de shows en vivo, tentadores descuentos y un paseo de compras ideal para toda la familia.

La actividad tendrá lugar en la Av. H. Yrigoyen, entre M. Belgrano y Lagos, a partir de las 20:00 horas. Shows, descuentos, paseo de compras, circuito gastronómico y mucho más sobre Av. H. Yrigoyen entre M. Belgrano y Lagos.

Los amantes de la buena mesa encontrarán una amplia y variada oferta gastronómica con la participación de reconocidos establecimientos locales. Entre ellos se destacan: El Viejo Cine, Brooklyn, T-Bob, Estación 1910, Xavi’s, El Clarito, Serbeers, Garrison Pub, Frahel, Pinta, y opciones de Pizza y Empanadas. Además, el evento contará con la presencia de emprendimientos y comercios como BKN, Beraka Barbershop, Ferretería Segue, Sex Beers, Ollantur, Sanitarios Imilm y Construcción en Seco Segue Hnos, ampliando la propuesta a un completo paseo de compras.

La música y el entretenimiento también serán protagonistas con un escenario que presentará a destacadas bandas en vivo. Los asistentes podrán disfrutar de los ritmos de Sachamanta, la propuesta de Los Nadal y la energía contagiosa de Agrupación Kaos, garantizando una atmósfera festiva y divertida para todas las edades.