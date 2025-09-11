El Municipio de Almirante Brown destacó que, gracias a la articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se está avanzando desde hace meses con importantes obras de infraestructura en el Hospital Lucio Meléndez de Adrogué.

En este marco, actualmente se está llevando adelante la refacción integral de los techos de todo el edificio del mencionado nosocomio con tareas de impermeabilización, reparación de filtraciones y el reacondicionamiento de estructuras.

Además como parte de la renovación integral de los quirófanos se concretó la instalación de nuevos pisos con materiales de última generación y se están realizando mejoras en los sistemas de ventilación.

Paralelamente, se realiza la puesta en valor de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), con la reparación y la incorporación de compresores de aire y cañerías de gases medicinales, la colocación de cielorrasos y trabajos de pintura en general.

Finalmente se está incorporando un nuevo grupo electrógeno para garantizar la continuidad de los servicios que brinda este hospital browniano.