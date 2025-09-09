El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto Municipal de las Culturas, abrió la inscripción para sus nuevos Talleres de Aula Tecnológica. Esta iniciativa busca capacitar a los vecinos en las áreas digitales más demandadas del mercado laboral.

Los cursos son presenciales, gratuitos y se dictarán en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué, ubicada en Esteban Adrogué 1224. Al finalizar, los participantes recibirán una certificación oficial.

Las opciones de capacitación disponibles son:

Introducción al Mundo Streaming: 8 clases los viernes, a partir del 19 de septiembre de 19 a 20 h.

8 clases los viernes, a partir del 19 de septiembre de 19 a 20 h. Taller de Postproducción Audiovisual: 4 clases los miércoles, a partir del 8 de octubre de 10 a 12 h.

4 clases los miércoles, a partir del 8 de octubre de 10 a 12 h. Redacción Periodística para Redes Sociales: 4 clases los jueves, a partir del 18 de septiembre de 18 a 19 h.

4 clases los jueves, a partir del 18 de septiembre de 18 a 19 h. Introducción al Diseño Gráfico: 8 clases los martes, a partir del 7 de octubre de 9.30 a 11.30 h.

Los interesados pueden inscribirse hasta el 12 de septiembre a través del siguiente link.

Los cupos son limitados.