La Fundación Patitas Glew pide ayuda para Elena, una perrita que ha estado librando una dura batalla contra un tumor que, a pesar de los múltiples esfuerzos, se hace cada vez más fuerte. Después de meses de quimioterapias y tratamientos alternativos sin éxito, su familia y amigos hacen un llamado desesperado a la solidaridad.
Su oncóloga recomendó un nuevo procedimiento: la radioterapia, una esperanza crucial para la joven. Sin embargo, el costo del tratamiento es un obstáculo que deben superar de inmediato. Para poder iniciar el procedimiento, programado para mañana, necesitan reunir $620.540.
A pesar de la adversidad, Elena demuestra unas ganas inmensas de vivir, lo que motiva a su círculo cercano a no rendirse. «Debemos intentarlo todo hasta el final», expresan.
Para quienes deseen colaborar, se han habilitado varias opciones de donación:
- Fundación Patitas Glew
- CBU: 0170167420000001865826
- ALIAS: DONAR.PATITAS.GLEW
- Links de Mercado Pago para donaciones directas:
- $500: https://mpago.la/1eo6B4t
- $1.000: https://mpago.la/2TXJApg
- $2.000: https://mpago.la/1tvR8sL
- $5.000: https://mpago.la/26AcSKy
- $10.000: https://mpago.la/2BaNWhY
La ayuda, por pequeña que sea, es fundamental para que Elena pueda recibir el tratamiento que necesita con urgencia. Cada donación es un paso más hacia la esperanza.