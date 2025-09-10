Los Bomberos de Almirante Brown debieron rescatar a un sujeto que quedó atorado entre dos contenedores de una empresa del parque industrial Burzaco, adonde había ingresado en horas de la madrugada de ayer con fines de robo.

«Un hombre, que habría ingresado en horas de la madrugada a un predio de una empresa ubicada en Juan XXIII al 2800, quedó atrapado entre dos contenedores depositados en el lugar», dijeron los bomberos voluntarios.

El hecho fue advertido por los propietarios que dieron aviso a la policía, a personal de Defensa Civil y a Bomberos Almirante Brown, quienes «con una unidad especial separaron las estructuras para poder liberar al sujeto», dijeron los bomberos.

(Foto: Prensa Bomberos)