Un barrabrava de Brown de Adrogué murió ayer luego de descompensarse en la tribuna en el partido en el cual el local empató 0 a 0 con San Martín de Burzaco por la fecha 12 de la Primera B.

Se trata de Leonardo Otazu, de 44 años, un hincha caracterizado de Brown de Adrogué, quien falleció en el hospital Meléndez de Adrogué como consecuencia del consumo de estupefacientes. «Murió de sobredosis», confirmó una fuente a Brown Online.

Aparentemente, Otazu era una persona conflictiva que siempre generaba disturbios en la tribuna y que ayer se descompensó como producto del consumo de cocaína en la misma tribuna del Estadio Lorenzo Arandilla de Adrogué.

«Últimamente se ve mucha droga en las tribunas, algo que no pasaba antes», lamentó un hincha que concurre asiduamente a ver a Brown de Adrogué.