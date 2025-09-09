Del martes 30 de septiembre al domingo 5 de octubre, la novena edición de la Feria del Libro de Almirante Brown (FILAB) llega con una variada agenda de actividades libres y gratuitas, con una programación que abarca desde la literatura hasta la ciencia y la música, y con la presencia de figuras y escritoras y escritores de renombre que atraerán a públicos de todas las edades.

La feria se inaugurará el martes 30 de septiembre y, desde el primer momento, ofrecerá un espacio para la reflexión. Por la tarde, Marcelo Tricárico presentará una charla sobre «Auditoría de deuda pública» y, a las 18:00 hs, Gustavo Lara dará una presentación sobre «Disfrutando el Amor de nuestros Padre Eterno» en el Auditorio Rodolfo Walsh.

El miércoles 1 de octubre estará marcado por una gran cantidad de actividades para los estudiantes de la mañana a la tarde. Por la noche, la agenda se intensifica: a partir de las 18:00 hs, se podrá asistir a la charla sobre «Interculturalidad e infancias» de Alejandra Castiglioni o la presentación del libro «Perfidia» de Marcelo López. A las 19:00 hs, Pablo Vera presentará su libro «$Líbranos del mal» y Beto Solas dará una charla sobre «La radio en la escuela». El cierre de la jornada será a las 21:00 hs con una charla de Darío Sztajnszrajber sobre la amistad en el Auditorio Rodolfo Walsh.

El jueves 2 de octubre será una jornada intensa de presentaciones de libros y charlas. En la tarde/noche, la agenda se vuelve muy atractiva: a las 18:00 hs, Martín Kohan presentará su libro «Desde la Boca» y, a la misma hora, Judith Martínez ofrecerá una charla sobre sexualidad familiar. A las 18:30 hs, el público podrá elegir entre la presentación de «Las cosas que vivimos en el mar» de Candelaria Vildoza Benvenuto o el libro de Octavio Majul. La noche continuará con las charlas de Marcelo Longobardi a las 20:00 hs sobre los medios y la ira, y finalizará a las 21:15 hs con una charla de Víctor Hugo Morales en el Auditorio Rodolfo Walsh.

El viernes 3 de octubre tendrá un día lleno de actividades por la mañana, y a partir de las 18:00 hs la agenda tomará un ritmo vertiginoso: la autora Alejandra Castiglioni presentará su libro «Interculturalidad e infancias» y Marcelo López presentará el libro «Perfidia». Más tarde, a las 19:00 hs, habrá presentaciones de libros de Ricardo Forster y Ricardo Resio, así como una charla de Gustavo «Gato» Sylvestre. La noche terminará a las 21:00 hs con la charla de Darío Sztajnszrajber sobre la amistad.

El sábado 4 de octubre, el día de más convocatoria, contará con una tarde muy intensa y una noche inolvidable. Luego de las 18:00 hs, la actividad no para. A las 19:00 hs, Alejandro Bercovich presentará su libro «El país que quieren los dueños» en el Auditorio Rodolfo Walsh. A las 19:30 hs, Beto Solas dará un show musical en el Auditorio Liliana Bodoc. El humorista gráfico TUTE presentará su libro «Ensayo para mi muerte» a las 20:00 hs. El broche de oro de la noche será, a las 21:00 hs, el clásico «La venganza será terrible» con Alejandro Dolina y su elenco.

Finalmente, el domingo 5 de octubre, la feria cerrará con broche de oro. A las 17:00 hs, varios autores presentarán sus libros. La noche se calentará a las 18:00 hs con la presentación del libro de Julia Zenko y un recital de poesía. A las 18:30 hs, Norberto «Ruso» Verea dará su charla «¿Qué es el fútbol?». A las 19:00 hs, Mauro Szeta presentará su libro «Nahir». Y el cierre definitivo del evento será a las 21:00 hs con un gran show musical a cargo de Pedro Aznar y su banda en el Auditorio Rodolfo Walsh.

La agenda completa se puede conocer en la página oficial de la feria del libro.