Un hombre de 54 años fue detenido en las últimas horas luego de quedar señalado como el principal acusado de asesinar a un hombre de 40 años en una casa de Rafael Calzada, en un crimen que aún no tiene claro el móvil aunque si la sospecha de que se trató de una venganza.

Además, trascendió que el sospechoso habría intentado contratar a un tercero para realizar el crimen. Al no lograr su cometido, habría decidido cometer el crimen que tuvo como víctima a Adriel Matías Damiani, quien fue hallado sin vida en su casa ubicada sobre la calle Illía al 3600, de Rafael Calzada, donde la Policía encontró sin vida al hombre de 40 años.

El cuerpo yacía con una herida de bala en el pecho, y no había rastros del agresor. La investigación derivó rápidamente en la identificación de un sospechoso señalado como M. I. B.

Las primeras pistas surgieron de testimonios y cámaras de seguridad que permitieron identificar un vehículo Chevrolet Corsa, vinculado al sospechoso. El auto, que pertenecía a una ex pareja de M. I. B., vecina de Damiani, fue clave en el avance de la causa. De la investigación también surgió un dato llamativo: el sospechoso habría intentado contratar a un tercero para cometer el homicidio.

Allí, en plena vía pública, M. I. B. fue interceptado y detenido sin resistencia. En estos momentos, permanece apresado mientras la fiscalía continúa con la recolección de pruebas para determinar su grado de participación en el crimen. Las autoridades trabajan para establecer el móvil y confirmar si hubo otras personas involucradas en el crimen.

Fuente y foto: Télam