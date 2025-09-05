Dos pasajeros de un micro de la línea 318 y dos ocupantes de un auto, resultaron con lesiones de diferente consideración, cómo consecuencia del choque que protagonizaron en el cruce de Capitán Moyano y Echenagucia, Malvinas Argentinas.

Intervinieron en tareas de auxilio y prevención, personal de dos ambulancias pertenecientes al municipio de Lomas de Zamora y Almirante Brown y una dotación de Bomberos Almirante Brown con el apoyo de efectivos policiales de la jurisdicción.

Algunos testigos señalaron que el conductor del auto conducía llevaba tres chicos atrás y una nena pequeña adelante.