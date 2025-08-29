El sábado 30 de agosto, Lanús Gobierno ofrecerá El Eternauta, una jornada en la que se podrá participar de diversas actividades culturales y artísticas ligadas a la famosa historieta. El encuentro se realizará en el Auditorio Centro Cultural Leonardo Favio (25 de Mayo 131, Lanús Oeste) a las 17 horas.

Con entrada libre y gratuita, las personas que se acerquen al lugar tendrán la posibilidad de ver una completa exposición de cómics. También, se presentará el libro Los Oesterheld y habrá shows de música en vivo y talleres de escritura y caricatura, entre otras propuestas.

Cronograma:

Actividades en el patio:

12 a 19 horas: Expo cómics

16 horas: Taller de guión y escaleta

17 horas: Taller de caricatura

Actividades en el auditorio: