El Municipio de Almirante Brown informó que, frente al anuncio de la caída de una importante cantidad de agua en la región, se despliega un intenso operativo en las doce localidades para mitigar los efectos de las intensas lluvias.

En este marco, las cuadrillas de Gestión Descentralizada, Delegaciones Municipales y Defensa Civil realizan tareas de limpieza, desobstrucción de ductos, bocas de tormenta y desagües del distrito, con el objetivo de favorecer el escurrimiento del agua.

El jefe comunal remarcó además que se supervisa de manera permanente el nivel de los arroyos y se intensifican las tareas de desmalezamiento que se desarrollan de forma preventiva durante el año.

Finalmente, desde el Municipio recordaron que, ante inquietudes o emergencias, los vecinos pueden comunicarse con el 0800-222-7696 las 24 horas, así como también a través de la App “Brown Previene” o en las Delegaciones de las localidades.