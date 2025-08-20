Un hecho que duele. Un colectivero de la Linea 544 atropelló a una perra, causándole la muerte casi de manera instantánea y continuo su recorrido. El episodio ocurrió en Lomas de Zamora y quedó registrado en las cámaras de seguridad.

La dueña de Mariel la perrita de 7 años, Doña Riquelme fue quien publicó el material que muestra como el colectivo circula por la calle Arana Goiri, frena en la esquina de El Zonda e inmediatamente después de retomar la marcha, atropella a la perra que se encontraba en la vía pública y continua s u recorrido sin frenar.

«Desalmado, basura. No quiso esquivar a Mariel y la pasó por encima destrozándola», escribió Dora en la publicación y comunicó que realizará una denuncia penal contra el chofer por maltrato animal y abandono.

Según explicó Riquelme, Mariel era «muy feliz» y gozaba de buena salud luego de haber sido operada hace aproximadamente un mes. «Quisiera tener la maquinita del tiempo y correrte de ahí mi amor. Te pido perdón por no haber estado ahí para salvarte, te pido perdón por ese desalmado que te quitó la vida», se lamentó.

Las sensibles imágenes causaron indignación en los vecinos, quienes a través de los comentarios en la publicación exigieron que la empresa y el conductor del colectivo se hagan cargo de lo sucedido.