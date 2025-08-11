El Municipio de Almirante Brown informó que luego de un largo proceso judicial y administrativo el Hospital Vecinal “Juan Mársico”, históricamente conocido como La Salita de José Mármol, ahora vuelve a manos de los vecinos.

Esta institución de bien público, ubicada en las calles Canale y Echeverría, que ese encuentra judicializada, estuvo al borde no solo de desaparecer como persona jurídica sino también de perder su sede a raíz de una quiebra iniciada hace más de 20 años. Durante ese tiempo, atravesó un proceso de concurso de quiebra y cedida a una pseudo Cooperativa que la explotó generando aún más incertidumbre entre los vecinos y vecinas de la zona.

Sin embargo, gracias al trabajo articulado entre el Municipio, la Justicia y los propios vecinos, se logró evitar la liquidación de los bienes y la disolución definitiva de la entidad. La reciente resolución del Juzgado Civil y Comercial N°2 de Lomas de Zamora devuelve la posesión del inmueble a la institución original, representada por su comunidad.

“Gracias al fundamental acompañamiento del Municipio browniano se logró recuperar el inmueble para los vecinos y para la institución, empezando ahora esta nueva etapa de reconstrucción como históricamente se la conocía. Esperamos la colaboración de toda la comunidad”, dijo Alejandro Ramundo, vecino y nieto del fundador de la salita.

Participaron de la recorrida ex socios, vecinas y vecinos destacados que forman parte de la historia viva de la institución y de la localidad: Alejandro Ramundo nieto del del fundador, María Clara Peña, Cora Basetti, Elizabeth Arbel, el Dr. Guillermo Mac’Kay junto a su familia, y Antonio Dell’Elce, oficial de justicia, quienes recorrieron las instalaciones para ver el estado en que se encuentra y compartieron su testimonio sobre el valor simbólico y social de esta entidad.

También participaron representantes de instituciones barriales y clubes de la zona, como Leonardo y Hugo del Club El Fogón, Sandra Palazzo en representación del Club Mármol Norte, y el entrañable “Mono” Mónaco, canillita del histórico puesto de diarios de la estación de Mármol.

Con esta decisión judicial se pone fin a años de especulación -incluso sobre posibles operaciones inmobiliarias- y se brinda tranquilidad a la comunidad. Este importante paso marca el inicio de una nueva etapa: la conformación de una comisión directiva integrada por los propios vecinos, quienes serán los encargados de definir el rumbo y el futuro de esta querida institución.

El Hospital Vecinal Juan Mársico no solo tiene una historia relevante como prestador de servicios de salud, sino también un rol central como espacio de encuentro, organización y pertenencia para generaciones de vecinos y vecinas. Su recuperación representa un acto de justicia, memoria y reafirmación de la identidad de José Mármol.

El intendente Mariano Cascallares recorrió las instalaciones junto a la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel; el titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; y la delegada municipal de José Mármol, Valeria Ramallo.