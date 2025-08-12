La Universidad de Almirante Brown abrirá una nueva propuesta académica para formar especialistas en el acompañamiento del envejecimiento activo. Se trata de la Diplomatura en Actividad Física para Personas Adultas Mayores, que busca dar respuesta a una necesidad creciente en el distrito y en todo el país: contar con profesionales preparados para trabajar con este sector de la población.

La formación comenzará el 12 de agosto, se dictará de manera virtual los martes de 18 a 21 y tendrá una duración de cuatro meses. Está destinada a estudiantes y profesionales de Educación Física, Kinesiología, salud, trabajo social, acompañamiento terapéutico y a toda persona interesada en el bienestar físico y social en esta etapa de la vida. El único requisito es contar con título secundario.

Desde la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) destacaron que la propuesta “no solo mejora las condiciones laborales de quienes la cursan, sino que responde a una necesidad social concreta: contar con recursos humanos preparados para acompañar el envejecimiento con dignidad y autonomía”.

El plan de estudios incluye seis ejes que abarcan salud física, psíquica y social, planificación de ejercicios, evaluación de la condición física, estrategias de promoción del envejecimiento activo y diseño de programas adaptados. Además, la cursada contará con material asincrónico y encuentros presenciales optativos con aplicaciones prácticas.

Con aranceles accesibles y cupos limitados, ya está abierta la inscripción. El formulario de registro se encuentra disponible en: https://www.unab.edu.ar/diplomatura-actividad-fisica