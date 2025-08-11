A partir del lunes 11 de agosto quedó habilitado por completo el acceso a las nuevas dársenas de la estación de Lanús. Tras la obra integral llevada adelante por la Municipalidad de Lanús se reabrieron todas las dársenas, con una reubicación total de las paradas de colectivos.

Luego de la primera inauguración de las dársenas I y II, desde las 00:00 del lunes quedaron habilitadas todas las dársenas con sus respectivas paradas de colectivos en el Centro de Transbordo de la estación Lanús, situado en avenida Hipólito Yrigoyen (25 de Mayo y Piñeiro), para la circulación del transporte público de pasajeros.

Así quedarán situadas las paradas de las líneas de colectivos:

Dársena I: 33, 45, 51 y 79

Dársena II: 37, 60 y 271

Dársena III: 179 R3, 520 B2 y 283 B3

Dársena IV: 283 B2, 283 B1 y 523

Dársena V: 405 y 520

Dársena VI: 75, 158 y 32

En esta puesta a punto se incorporó nuevo mobiliario que consta de asientos, cestos y maceteros. También se renovó y amplió el parque lumínico, se reemplazaron veredas rotas y se repararon cordones, rampas de acceso y se colocó nueva señalética.

En cuanto a la seguridad, se implementó un botón antipánico con cámaras de videovigilancia en cada una de las dársenas para garantizar la protección de las y los vecinos, mediante tareas de cobertura realizadas desde el Centro de Comando y Control durante las 24 horas.