Un hombre de 54 años fue detenido acusado de matar a su madre de 90 años en una vivienda de la localidad de Glew. La mujer fue hallada con heridas en el rostro y el tabique nasal desviado, lo que generó sospechas sobre la versión inicial del supuesto accidente doméstico. El hecho ocurrió el 6 de agosto.

Un llamado al 911 advirtió sobre la muerte de una mujer en una casa de la calle Sufriategui al 3200. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 7ma de Glew se entrevistaron con Omar Darío Guardia, de 54 años, quien relató que su madre, Clara Mirta Garcete, de 90, habría perdido el equilibrio, cayó, se golpeó la cara contra el piso y murió.

Sin embargo, al ingresar a la casa, los agentes encontraron el cuerpo de Garcete tendido en un pasillo entre la habitación y el living. Llamativamente, tenía heridas visibles en la cara y el tabique nasal desviado, y esto encendió las sospechas de los investigadores.

Mientras la Policía realizaba las primeras tareas de campo, dialogaron con vecinos para reconstruir lo sucedido. Las circunstancias y las lesiones que presentaba Garcete llevaron al arresto de su hijo, bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo, es decir, femicidio.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Lomas de Zamora, que ordenó peritajes en la casa y la autopsia del cuerpo para determinar la mecánica de la muerte.