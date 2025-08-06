La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano llevará adelante la segunda convocatoria de las Becas Progresar y que tienen como objetivo acompañar a los estudiantes en la finalización de sus estudios y su formación profesional.

Bajo la Resolución 1149/2025, publicada en el Boletín Oficial, las autoridades decidieron que la postulación se llevará a cabo entre el 4 de agosto y el 1 de septiembre de 2025 para la línea «Finalización de la educación obligatoria», y entre el 18 de agosto y el 5 de septiembre de 2025 para las líneas «Fomento de la educación superior» y «Progresar Enfermería».

Con esta segunda convocatoria, se busca ampliar el alcance del programa para garantizar un mayor acceso y acompañamiento en la educación y la formación profesional.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar 2025

Acceder al sitio oficial de ANSES o al portal de Becas Progresar. Crear un usuario en la plataforma «Mi Argentina». En el caso de ya contar con una cuenta, debe ingresar directamente con el usuario y contraseña. Completar el formulario de inscripción correspondiente a la línea de beca elegida. Adjuntar la documentación requerida que acredite el cumplimiento de los requisitos.

Becas Progresar 2025: requisitos obligatorios para ser beneficiario

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.

La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Cumplir con la condición de alumno regular y, además, participar en actividades complementarias determinadas por el programa, tal como el curso de orientación vocacional.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Cuál es el monto de las Becas Progresar 2025

Los beneficiarios reciben $28.000 mensuales, aunque durante el ciclo lectivo solo se les acredita el 80% de ese monto. En los últimos dos meses del año se habilita el cobro del porcentaje retenido.

En cambio, los beneficiarios de la línea Progresar Enfermería perciben el 100% del monto mensual que asciende a $35.000.