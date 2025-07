El médico de Lomas de Zamora Pablo Ghisoni pasó tres años detenido imputado por abuso sexual de sus hijos. Pero el sábado su hijo difundió un video en el cual aseguró que todo fue inventado por su madre. Tomás Ghisoni admitió que la denuncia por abuso sexual contra su padre, un reconocido médico ginecólogo de Lomas, fue falsa producto de la manipulación de su madre.

“Me costó años decir esto en voz alta, pero ahora puedo decir con dolor y con sinceridad, que lo que declaré sobre mi padre fue mentira”, dice el joven en el video. “Aquello que había creído y repetido era mentira. Crecí escuchando que mi padre era mentiroso y que tenía que tenerle miedo. No fue una mentira inventada por mí sino una historia sostendia, impuesta por una figura adulta en quien yo confiaba plenamente: mi madre».

«Mi papá perdió su trabajo, su salud, su nombre, su dignidad. Y yo también perdí por más de diez años. Perdí la confianza en mí mismo, perdí a mi papá y con los años empecé a ver cosas que no me gustaban. No fue un click, fue un proceso de años hasta que algo adentro mío se quebró», dice el joven en el video.

«No fui abusado, sí fui usado por un entorno que me enseñó a repetir un relato»

El profesional estuvo preso 3 años de manera preventiva por la denuncia, hasta que finalmente fue absuelto en un juicio. Durante todo el curso de la causa se realizaron marchas en contra de Ghisoni y en apoyo al menor y a su madre. Inclusive, luego de la absolución, se realizaron jornadas en el Congreso de la Nación contra lo que se denominó en ese momento como una “insólita absolución”.

El “Caso Ghisoni” comenzó el 2 de octubre del 2012. Ese día, el Tribunal de Familia N°3 de Lomas de Zamora ordenó que tres menores de edad sean sacados de la órbita de custodia de su madre y pasen a ser cuidados por su padre.