Una joven madre de Alejandro Korn vivió una situación que destacó en las redes en su travesía por viajar desde la estación Lomas de Zamora hasta su casa, en una mañana complicada para el servicio de trenes luego de un accidente sufrido en las vías, en la ex estación Avellaneda (Kosteki y Santillán), sumado a la gran cantidad de personas que se movilizan a diario entre las diversas estaciones de la línea.

Con un tren desbordado, la madre de 40 años y su hijo de 7 meses intentaron subir a distintas formaciones del Roca, sin poder hacerlo debido a la cantidad de gente. «Nos quedábamos abajo sin poder subir. Mi desesperación y cansancio me hizo mirar todo el tren y este señor de la foto me dijo «vení acá vas a subir, hasta que no subas no seguimos». ¡Y me ayudo a entrar!»,

La vecina, llamada Jimena González agradeció el gesto y lo hizo público. «Por muchas personas más así, que no les importa solo su propio ombligo. ¡Gracias trabajador del roca! Que dios lo bendiga siempre!«

Desde sus canales oficiales, la empresa Trenes Argentinos informó que «Los servicios eléctricos circulan con demoras, por vías alternativas por colisión con persona en Estación Darío Santillan y Maxilimiliano Kosteki«.

De esta manera, los usuarios del tren Roca pueden volver a utilizar el servicio sin inconvenientes, aunque siempre pueden verificar las frecuencias en los canales oficiales de la empresa y redes sociales para evitar cambios de último momento.

En tanto, aún se desconoce la identidad de la víctima, pero se activaron los protocolos de emergencia e intervinieron en el lugar personal médico y de seguridad.