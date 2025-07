Caminar para despertar conciencia. Eso se propuso Julieta Santamaria, una joven nacida hace 25 años en Burzaco, que es la primera persona en completar un sendero de más de 4.000 kilómetros que atraviesa la Mata Atlántica de Brasil, una de las zonas de biodiversidad más ricas y amenazadas del mundo. Fue una travesía de 15 meses, con 195 días de caminata.

Durante su aventura, Julieta enfrentó momentos difíciles, como la falta de agua, caminos cerrados, y condiciones climáticas extremas, pero también recibió apoyo de personas que conoció a lo largo del camino, quienes le brindaron alojamiento y ayuda. Su travesía es reconocida como una hazaña de resistencia y determinación.

En dialogo con Brown On Line contó detalle de su objetivo y reveló las aventuras de este viaje de 4000 kilómetros por la selva brasileña. «Es importante preservar el bioma de la mata atlántica, porque es un bioma devastado desde la época de las colonias. Hoy queda una parte mínima de ese bioma y es importante generar conciencia de su conservación», dice.

La joven de Burzaco estudiaba logística y trabajaba en un almacén 24 horas. Hacía todo lo que se esperaba de ella, cumplía con todos, pero no era feliz. Entonces juntó dinero, un peso sobre el otro, para hacer un viaje. La Patagonia, pensó. No, mejor Brasil. Pero nunca había viajado allí y no conocía el idioma. Su familia le dijo lo previsible: que estaba loca. Era febrero de 2023 y la situación de la Argentina la desanimaba. Sacó el pasaje y se fue.

En el camino fue encontrando voluntades. «Muchos querían acompañarme y fue super enriquecedor para mí. Una mujer se había puesto como meta hacer un trecho del camino conmigo y haberla ayudado en eso fue muy emocionante. Otra persona con la que caminamos durante días me dijo que estaba feliz de haberme acompañado porque se dio cuenta de que amaba caminar en la naturaleza. Siento que ayudo a los demás simplemente porque camino de una ciudad a la otra», dice Julieta

A Julieta le pasaron muchas y le pasarán otras: caminó por lugares cerrados que debe abrir a punta de machete, se quedó sin agua, se le pegaron las garrapatas, le picaron avispas y hormigas, sufrió alergia, derrumbes, vio de cerca incendios. «Caminando sentís la diferencia entre los lugares deforestados y los que no. En lugares deforestados hay derrumbes porque el agua va a la suelo directo y arrastra toda la tierra junta, el calor es sofocante, no se puede caminar y casi no hay agua. En donde no hay deforestación hay muchas frutas y nunca vas a morirte de hambre si sabés reconocerlas. Por eso eso hay que generar conciencia».

La joven aventurera concluida la travesía está trabajando para consolidar tramos de senderos y ofrecer charlas para seguir generando conciencia. «Me encuentro preguntándome que futuro vamos a dejar para las nuevas generaciones si no hacemos algo ahora, y siento que el camino está en esa proximidad. A lo largo de los meses pasando por unidades de conservación, tuve encuentros especiales con muchos animales de este bioma que es la Mata Atlántica, me encontré con Pecari, Muriquis, Tapir, entre muchos otros. También percibí la ausencia de algunos y descubrí cuáles están amenazados de extinción por caza, por falta de territorio o por accidentes automovilísticos».

Frente a este panorama pesimista igual transmite optimismo: «Es triste ver la realidad, pero tengo esperanza de que las cosas van a mejorar. Ese proyecto fue un despertar para mí, así que estoy muy feliz y orgullosa de haber llegado al final y de haberme convertido en la primer persona en recorrer el Camino de la Mata Atlántica, y espero futuramente ver muchos caminantes más».