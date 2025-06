Un sujeto de 25 años fue detenido en Florencio Varela acusado de abusar sexualmente a la chofer de un auto de alquiler que habían solicitado con la aplicación DIDI, en un episodio que sucedió el último sábado a la madrugada cuando una mujer de 43 años manejaba su auto particular, un Citroën Picasso, al servicio de la aplicación de transporte de pasajeros DIDI, y acudió a una solicitud desde la calle 558 al 503.

A las 6.20 de la madrugada la mujer -que lleva dos años trabajando como chofer de esa aplicación- llegó a la dirección y ahí subió un joven de 25 años, quien no era el que había solicitado el viaje, pero dijo que él era el interesado. El joven se identificó con el nombre de Braian Martínez y en el trayecto, al llegar a las calles Almafuerte y Alberdi de Florencio Varela, el pasajero sacó una cuchilla tipo carnicero y amenazó a la conductora del auto para que frene.

«Haceme un pete o te mato», le dijo momentos después de preguntarle la hora. «Me dice, pará el auto, me pone el cuchillo en el cuello, me dijo bajate y después me dijo chupame la pija o te mato y me puso un cuchillo de carnicero en la garganta, me quiso llevar al asiento de atrás y le dije que prefiero que me mate antes de que me viole. Me bajé, grité y cuando vinieron los vecinos él se fue corriendo», narró la denunciante en diálogo con A24.

«Vamos para atrás que vamos a culear», le dijo el sujeto. La víctima pudo abrir la puerta del auto y salió corriendo, lo mismo que hizo el sujeto apenas salieron los vecinos, alertados por los gritos de la víctima.

Al sujeto lo indagan en las próximas horas. Con la denuncia radicada en la UFI N° 8 de Florencio Varela y la labor de los detectives de la DDI de Quilmes y la Sub DDI de Florencio Varela se avanzó en la pesquisa y se pudo identificar al joven. Con la orden detención vigente los policías dieron con el sospechoso en la calle Pilar al 300 de Florencio Varela y lo aprehendieron. El sujeto quedó imputado por abuso sexual y será indagado en las próximas horas.