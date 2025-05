La madre de un joven barbero de Longchamps salió públicamente a pedir que la justicia revea la decisión de detener a su hijo y le otorgue la libertad luego de que el joven recibiera una transferencia por error y devolviera el dinero, a pesar de lo cual allanaron su casa y lo detuvieron.

Brandon Alejandro Navarro tiene 19 años, vive en Longchamps y es barbero. «Está detenido injustamente por una transferencia que le hicieron», le contó su madre a Brown On Line. El dinero de la transferencia derivó de un robo que tres sujetos confesaron en sede policial, según la familia, deslindando a Brandon, a pesar de lo cual sigue detenido en la comisaría de Longchamps. Los ladrones le robaron a una persona y desde el teléfono de esa persona le transfirieron 500 mil pesos al alias del joven barbero.

Brandon lleva cuatro días privado de su libertad. “Los autores del hecho decidieron entregarse reconociendo que mi hijo es inocente”. La familia no puede entender cómo la fiscal del caso le otorgó la libertad a quienes cometieron el ilícito y no a su hijo. “Qué clase de justicia tenemos en este país? Donde dos ladrones van a entregarse confesando su delito y un pobre inocente que no hizo nada que estaba durmiendo en su casa está preso? El mundo del revés”, dijo la madre.

“Es un laburante que trabaja día a día para progresar desde que tiene 16 años que se recibió de barbero. Fueron a la comisaría de Longchamps a reconocer que fueron ellos los que hicieron la entradera y que el barbero no tiene nada que ver, dijeron que ellos le enviaron la transferencia porque se la sabían de memoria”, narró la madre del joven.

Los hechos

El martes 20 de mayo alrededor de las 15 el joven recibió una transferencia de una señora por 500 mil pesos. «Él pensando que se habían equivocado viene a mi habitación y me lo comenta, pasan 40 minutos más o menos y vienen tres clientes de él golpeando la ventana de mi habitación pidiendo hablar con mi hijo por una transferencia que le habían enviado, diciéndole que habían vendido algo y que la plata esa era de ellos. Mi hijo les da su celular para que pongan su alias y devolverle el dinero que era de ellos. se transfieren 450 mil pesos y le dejan 50 mil que ellos le debían de la barbería», narró su madre.

Pero al otro día ocurrió algo inesperado: allanaron su casa. “Buscaban plata en efectivo, dólares, relojes Rolex y alhajas de oro, dando negativo en todo lo que buscaban”, cuenta su madre.

La policía llegó a su casa porque la persona que hizo la transferencia a Brandon fue al banco a pedir los datos del que recibió la transferencia. “A mi hijo lo violentaron y al darse cuenta que él no tenía nada que ver, porque mostró las pruebas de las transferencias y otras conversaciones del celular -cuando le cuenta a su novia que le habían transferido por error ese dinero- y no habiendo encontrado nada que lo involucre a él más que esa transferencia que estos ladrones le enviaron, se lo llevan detenido”.

“Necesito que me ayuden. Estoy desesperada por mi hijo que está sufriendo por algo injusto. Esta semana nos llamaron a declarar. Todo el barrio sabe que mi hijo es un ejemplo de persona, es injusto lo que le hicieron. ¿Cualquiera puede recibir una transferencia y estar acusado de robo? Tengo pruebas de todo, tengo videos donde ellos tres salen de casa después de la transferencia, necesito que la justicia pida cámaras cerca del lugar donde fue el hecho y reconozcan que son los tres que hicieron el hecho y no mi hijo”.