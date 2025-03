El intendente de Lanús, Julián Álvarez, desmintió un pedido de licencia, cuestionó a los “porteños” que “se dedican a ensuciar y mentir” y aclaró: “Acá estoy 24/7 y acá voy a seguir trabajando”.

Tras las versiones que circularon en algunos medios sobre un pedido de licencia de un año, Álvarez optó por desmentirlas con un contundente mensaje en redes sociales.

“A todos mis vecinos de Lanús quiero transmitirles que las noticias que estuvieron circulando en las últimas horas respecto a un supuesto pedido de licencia a mis funciones son completamente falsas y malintencionadas”, aseguró.

Y aclaró que la presentación realizada en el Concejo Deliberante “obedece a un mero trámite administrativo comúnmente utilizado en varios distritos para simplificar la gestión de la licencia anual ordinaria”.

“Para aquellos que se dedican a ensuciar y a mentir, dos cosas: Primero, tengo la hermosa responsabilidad de gobernar el distrito que me vio nacer, voy un año y 4 meses de gobierno, no me tomé ninguna licencia, ni pienso hacerlo salvo que sirva para Lanús. Segundo, les tengo malas noticias, yo ni me voy de presidente de ningún club, ni vivo afuera de mi ciudad”, aclaró, aludiendo a Néstor Grindetti.

Y advirtió que continuará al frente del Municipio. “Acá estoy 24/7 y acá voy a seguir trabajando para transformar nuestra ciudad y cumplir con el mandato que me confiaron los vecinos y vecinas de Lanús”, explicó.

Finalmente, le habló a “los porteños que impulsaron la fake news” y les dio la bienvenida “otra vez” a la ciudad. “Los echaron los vecinos de Lanús, los echaron de CABA. Hasta del PRO los echaron. Prueben trabajando a ver si cambian la racha”, les recomendó.