Un chofer de unos 50 años y empleado de la Línea 501, que recorre desde Longchamps hasta Adrogué, dio positivo a Covid-19. El vecino de Glew tenía fiebre, se automedicó y se le pasó. El martes fue a trabajar. Luego de que los síntomas continuarán se hizo el testeo y este viernes se le diagnóstico coronavirus.

El caso fue confirmado a Brown On Line por la empresa quien informó que el hombre fue diagnosticado en la UPA de Longchamps y ahora está con internación domiciliaria cumpliendo las indicaciones de los doctores. Asimismo destacaron que se cumplen todos los protocolos sanitarios.

En las últimas 24 horas la Secretaría de Salud del Municipio de Almirante Brown informó seis nuevos casos positivos alcanzando un total de 83 casos. Las víctimas fatales son cuatro: un hombre de 67 años, otro paciente de 75 años con comorbilidades, una paciente de 88 años, y otra paciente de 66 años.

Se informó que se está realizando el monitoreo diario de los pacientes Covid-19 positivos con internación domiciliaria. Con los casos sospechosos son 136 y se esperan los resultados de laboratorio.