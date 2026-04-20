Un trágico accidente sacudió a la ciudad de Cuenca, al sur de Ecuador: un colectivo desbarrancó, cayó a un abismo y se prendió fuego. El accidente dejó un saldo de 11 personas muertas y otras 20 heridas, dos de ellas son argentinas y uno fue jugador de San Martín de Burzaco. Se trata de Gastón Javier «Chiqui» Firpo y de su pareja Jazmín, quienes perdieron todas sus pertenencias y por estas horas se recuperan de las heridas en Ecuador. Las primeras pericias indicaron que el chofer de la Cooperativa San Luis habría perdido el control del vehículo tras quedarse dormido.

El mismo jugador comunicó la noticia en un video que colgó en su perfil de redes sociales, donde pide ayuda. Firpo y su compañera perdieron absolutamente todo y necesitan ayuda. Se puede transferir al alias vuelta.a.casa.arg a nombre de Pablo Firpo. «¡Ayudemos al Chiqui a volver a casa!», dijeron los hinchas de San Martín.

Firpo es oriundo de Burzaco y forma parte de la historia grande de Sanma, club con el cual logró el ascenso en el 2014.

El colectivo circulaba por la ruta 315, en la zona de San Felipe de Molleturo, cuando desbarrancó. Luego de que la unidad cayera por el precipicio e impactara en tierra firme, las llamas se apoderaron del vehículo. En declaraciones a la prensa, Sixto Heras, jefe de Bomberos de Cuenca, apuntó que se enviaron ambulancias y vehículos particulares. Además, personal del Ministerio de Salud de Ecuador también participó en el operativo.