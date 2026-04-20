Una terrible escena sacudió a la comunidad de Claypole donde un nene de 12 años encontró el cuerpo de su madre enterrado en el fondo de la casa de su pareja.

El macabro hallazgo ocurrió este sábado, y tras el episodio, su tía alertó a la policía. Según declaró la mujer, su sobrino había sacado por sí mismo la tierra del patio, donde encontró un brazo con un tatuaje que coincidía al de su mamá, de 35 años.

La situación comenzó hace casi tres semanas. De acuerdo al testimonio del chico, el 2 de abril se habría presentado en la casa del novio de su madre, a quien pensaba ir a visitar. Pero quien atendió la puerta fue el hombre, y le dijo que ella no estaba.

En ese momento, notó que al fondo de su casa había tierra removida, lo que le llamó la atención. Por lo que, unos días después, el nene volvió a la vivienda, pero esta vez la pareja de su mamá le aseguró que “no iba a volver a verla más” y fue por este motivo que el menor insistió con saber dónde estaba su madre, y finalmente decidió ir por su propia cuenta a revisar el patio.

Luego del llamado al 911, se convocó a personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO), la DDI de Lomas de Zamora y Casos Especiales, quienes realizaron las tareas correspondientes.

Tras el protocolo, se constató que estaba enterrado el cuerpo de una mujer, con un trapo en la boca y en avanzado estado de descomposición.