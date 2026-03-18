Los Andes anunció que fecha 7 de la Primera Nacional, o sea el clásico con Temperley, se jugará el domingo 29 de marzo, en el primer encuentro entre ambos clubes de Lomas de Zamora en casi siete años. “Informamos a nuestros socios, socias, hinchas y simpatizantes que el partido frente a Temperley ha sido reprogramado para el domingo 29 de marzo a las 15:30“, comunicó la institución.

En la fecha anterior al choque, Los Andes visitará a Ferro desde las 16; mientras que Temperley recibirá a Atlanta, también a las 16 pero del próximo domingo.

El Milrayitas integra la Zona A y acumula apenas 3 puntos, producto de tres empates y una derrota; el Gasolero, de la Zona B, llegó a las 5 unidades, a raíz de una victoria, dos empates y una derrota.