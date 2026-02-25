Con una reunión de familiares y vecinos producida que ayer por la tarde interrumpieron una parcialmente el tránsito en la esquina de avenida San Martín y avenida Espora, familiares difundieron la búsqueda del niño de 13 años oriundo de Adrogué. Se trata de Alejo Orellana, un niño de 13 años, que vestía remera negra con rayas marrones y blancas, pantalón corto y zapatillas blancas y que aparentemente fue visto a 200 metros de su casa, en el barrio Vattuone.

Según se supo, el niño tuvo contactó con su prima ayer por la mañana, pero no con su madre ni con su abuela. «Nosotros lo queremos al nene y no queremos que esté en la calle. Nadie sabe cómo vivimos nosotros», dijo la tía del niño en Crónica TV ante versiones de vecinos que acusan de maltrato hacia el niño ya la familia de producir «un descontrol total siempre». «Nadie le pega a Alejo, no sufre violencia de ningún tipo», negó Noelia, la tía del niño, que vive con su abuela, que es la tutora de Alejo y cartonea.

Su tía contó que ella le está enseñando algunas cosas de la escuela. «Es demasiado bueno, es muy humilde, tiene un gran corazón Alejo. Yo estoy todas las tardes con él», dijo la mujer. La madre de Alejo estuvo en situación de calle. El niño habría pasado la noche cerca de su casa y fue visto ayer en la estación de servicio, donde se quita el buzo de color blanco.

Quienes tengan algún dato del niño se les pide comunicarse al 2206-1300 o con la familia al 115-705-0415.