“Parece un feriado”, dice un comerciante de Lomas que llegó en su automóvil particular a su local del centro lomense, donde circulan algunas líneas de colectivos que no se sumaron al paro general convocado por la CGT contra la ley de reforma laboral propuesta por el gobierno nacional, que ya tiene media sanción de senadores y que se debatirá hoy en la Cámara de Diputados.

El aspecto de este paro general es similar al de un día domingo, con comercios abiertos, pero con bancos cerrados, con atención de guardia en los centros de salud, pero con estaciones de trenes vacías, con algunos clubes cerrados y con una adhesión que pudo verse, por ejemplo, en la actitud de un empleado de una cadena de supermercados de la región que decidió para contra la reforma laboral a pesar de que la empresa le ofrecía pagarle el remís. “Algo tenemos que hacer los trabajadores”, le dijo a este medio.

La empresa Yitos (líneas 541, 543, 544, 549, 561 y 562) y el Grupo DOTA: 164 – 271 – 299 – 373 – 384, así como las líneas de la empresa San Vicente: 51 – 74 – 79 – 177 – 263 – 370 – 385 – 388 – 403 – 435 – 503 aseguraron servicios de emergencia en el primer caso y con un cronograma casi normal en el segundo caso, entonces el movimiento de transporte público activó cierto movimiento.

En Brown funcionan las líneas 405 y 514 de Micro Ómnibus Avenida, lo mismo que la Compañía Andrade (283 y 523, en Remedios de Escalada). Autobuses Buenos Aires y Compañía La Paz, que controla las Líneas 540 – 542 – 548 – 550 – 551 – 552 – 553 y 277 presta servicios con normalidad, en Lomas y Banfield.

Con cortes en la autopista la Plata-Buenos Aires y en el puente Pueyrredón (Avellaneda), donde la policía liberó la zona aplicando el protocolo represivo del gobierno, aunque los manifestantes avanzan. El operativo se dio en una jornada atravesada por distintas protestas en el Área Metropolitana de Buenos Aires en contra de la Reforma Laboral que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei y que hoy se debatirá en la Cámara de Diputados.